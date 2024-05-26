وزارة العمل تنظم فعاليات حملة "بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة" بمنشآت بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة التوعية الثانية ضمن حملة "بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة" بالتعاون مع مجمع الإعلام ببورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وذلك بمكتبة الطفل بحى الزهور، وبمشاركة ٩٠ طالبة من مدرسة دكتور أحمد زويل للتعليم المزدوج ومدرسة البتول الفنية للتعليم المزدوج ( تخصص ملابس بنظام الجدارة ).

وتضمنت عدة موضوعات : مفهوم السلامة وأهميتها في التطبيقات الحياتية وأهم المخاطر الموجودة في بيئة العمل مثل الميكانيكية والفيزيائية والبيولوجية ، ومخاطر الحريق والمخاطر السلبية والمخاطر الكميائية وكيفية التعرف علي هذه المخاطر ، ومعرفة كيفية تجنبها للمحافظة علي العامل وخلق بيئة عمل آمنة ، وايضا المحافظة علي الآلات والمعدات في بيئة العمل وتعريف الطالبات كيفية التصرف في حالة حدوث كارثة سواء حريق أو انهيار للمبني أو تسرب غاز علي سبيل المثال، وذلك في إطار شرح خطة الطوارئ، وتحديد المسؤلين عن الخطة ، وكيفية تنفيذها للوصول إلى نقطة تجمع آمنة وعدم حدوث خسائر سواء مادية أو بشرية.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة الإهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية ، بين العاملين فى المنشآت ، لحماية العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، وتكثيف ندوات التوعية والحملات ، لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الندوات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، بحضور د. سماح حامد أبو المعاطي مدير مركز النيل للإعلام ، ومجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين ، وايهاب حسين نائب مدير الوحدة الاقليمية للتعليم المزدوج بجمعية مستثمري بورسعيد ، وأسماء رخا مدير مركز طفل الزهور بمحافظة بورسعيد ، كما ألقت الكميائية هالة الجندي مفتش مكتب سلامة وصحة مهنية بورسعيد ، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة ببورسعيد ، والكيميائية لندا سعد مدير التوجيه الفني بالإدارة.