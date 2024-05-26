وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى منشآت الإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ندوة لتوعية العاملين والمقاولين بالمنشات بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وخطة الطوارىء بشركة حديد عز بالدخيلة ، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل.

واستكمالاً لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومجالاتها، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة وخطط الطوارئ والإخلاء وخطة الدفاع المدني والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية و العادية والمزمنة، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل .

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.

وأضاف وكيل المديرية انه شارك فعاليات الندوة المسئولين عن السلامة والصحة المهنية وعدد 70 من العاملين بالشركة ، كما حاضر فى الندوة الكيميائىة هويدا محمود حجازى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العجمى.

أكد على إستمرار تنظيم ندوات التوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية، واحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمختلف العاملين فى المنشآت العاملة داخل المحافظة.