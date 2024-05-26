"خير مزارعنا لأهالينا".. بوابة وفيرة بالمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

افتحت وزارة الزراعة أبواب "معرض خير مزارعنا لأهالينا" في رحاب المتحف الزراعي بالدقي، ليُصبح بمثابة بستان وفير يزخر بالمنتجات الغذائية الطازجة بأسعارٍ في متناول الجميع.

ويعد "معرض خير مزارعنا لأهالينا" تجسيدًا لحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعارٍ مناسبةٍ، ممّا يُساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الأمن الغذائي.

إقبالٌ كبيرٌ وثناءٌ واسعٌ:

يُشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا غفيرًا، حيث يُقبل المواطنون على شراء احتياجاتهم من مختلف السلع بأسعارٍ مخفضةٍ تُخفف من عبء نفقات المعيشة. وتُعبّر أصوات الزائرين عن سعادتهم بإقامة هذا المعرض مرة أخرى، مؤكدين على تنوع المنتجات وجودتها العالية.

ضخٌّ مُستمرٌّ لضمان توافر السلع:

حرصت وزارة الزراعة على ضخّ كمياتٍ وفيرةٍ من السلع والمنتجات الغذائية بشكلٍ يوميٍّ لضمان تلبية احتياجات جميع الزائرين. وتشمل هذه السلع اللحوم بأنواعها، والدواجن، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والخضروات، والفواكه، وزيت الزيتون، وعسل النحل، ومشتقات الألبان.

أسعارٌ مخفضةٌ تُخفف من الأعباء:

تُباع المنتجات في المعرض بأسعارٍ مخفضةٍ بشكلٍ كبيرٍ مقارنةً بالأسواق الخارجية. على سبيل المثال، يُباع كرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا، واللحوم البلدي بـ 250 جنيهًا للكيلو، والكفته بـ 250 جنيهًا، والكبدة بـ 250 جنيهًا، والطماطم بـ 5 جنيهات، وشيكارة البطاطس (5 كيلو) بـ 30 جنيهًا، والبصل بـ 10 جنيهات، وكيلو الأرز المعبأ بـ 27 جنيهًا.

ويتم توفير الزبدة البلدى بسعر 150 جنيهًا للكيلو، ويساهم القطاع الخاص بنسبة محدودة فقط من المعروض (20%)،بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80%،وهو ما يبرر انخفاض الأسعار المعروضة، ويتم التيسير على المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات.

رفع العبء عن كاهل المواطن

وكلف وزير الزراعة المسؤولين عن المعرض بضرورة الاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة،ل لمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار،نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المصدرين والمستوردين،والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة.

انخفاض جوهري في الأسعار

ويهدف المعرض إلى تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

ويعد معرض خير مزارعنا لأهالينا، مبادرة حكومية تُساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.