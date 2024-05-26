أسعار العملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم الأحد.. شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم، الأحد، أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ، خلال التعاملات بمعظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب البنك المركزي، إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 40.361 مليار بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 696 مليون دولار.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات، اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم الأحد:

سعر اليورو اليوم:

1 يورو 51.8 جنيه مصري

5 يورو 258.8 جنيه مصري

10 يورو 517.6 جنيه مصري

25 يورو 1,294.0 جنيه مصري

50 يورو 2,588.0 جنيه مصري

100 يورو 5,176.0 جنيه مصري

500 يورو 25,880.0 جنيه مصري

1000 يورو 51,760.0 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم:

1 دولار أمريكي 47.5 جنيه مصري

5 دولار أمريكي 237.8 جنيه مصري

10 دولار أمريكي 475.5 جنيه مصري

25 دولار أمريكي 1,188.8 جنيه مصري

50 دولار أمريكي 2,377.5 جنيه مصري

100 دولار أمريكي 4,755.0 جنيه مصري

500 دولار أمريكي 23,775.0 جنيه مصري

1000 دولار أمريكي 47,550.0 جنيه مصري

5000 دولار أمريكي 237,750.0 جنيه مصري

10000 دولار أمريكي 475,500.0 جنيه مصري

أسعار العملات اليوم في البنك المكزي:

الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.05 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.02 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.49 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.02 جنيه للشراء و30.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.54 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.