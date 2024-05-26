الزمالك يسابق الزمن لتجهيز فتوح قبل مواجهة الاتحاد السكندري

يبذل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، جهودًا كبيرة فى محاوله لتجهيز أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق لمباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، المقررة غدًا باستاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الـ٢٥ لبطولة الدوري الممتاز.

يعانى فتوح من إصابة فى العضلة الضامة أدت إلى غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر، مما اضطر الجهاز الفنى بالاستعانة بإبراهيما نداى فى مركز الظهير الأيسر.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع معاونيه تم خلالها الاتفاق على البحث عن عناصر جديدة من قطاع الناشئين فى هذا المركز لحل أزمة الظهير الأيسر، وحتى تكون هناك بدائل جاهزة عند غياب فتوح بعد فشل إبراهيما نداي فى إثبات وجوده فى لقاء فيوتشر، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله.

وقرر المدير الفني أداء المران الأخير على ملعب النادي بعدها يختار ٢٢ لاعبًا للسفر إلى الأسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادًا للقاء الاتحاد.

ووافق مجلس الإدارة على سفر أحمد حمدي، لاعب خط الوسط، إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بصحبة الدكتور محمد أسامة عندما ينتهى من الحصول على تأشيرة السفر.

على صعيد آخر يعقد مجلس الإدارة جلسة مهمة غدًا الإثنين يبحث فيها أسباب تدهور ملف ألعاب الصالات، بعد أن خسرت جميع الفرق بطولات هذا الموسم، باستثناء بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، وكان آخرها خسارة بطولة دوري اليد أمام الأهلى أمس الأول.