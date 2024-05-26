عذاب عدادات الغاز!

عدادات الغاز والتى تعمل بالكارت المدفوع مسبقا والمعلقة أسفل السقف مباشرة تضعنا دائما فى مآزق مستمرة متتالية بسبب توقفها المفاجئ وعدم ضخ الغاز فجأة بلا سبب أو دخل من جانب المشترك؟!٠٠ لقد أصبحت مشكلة المشاكل لجميع الأسر فى عموم الريف خاصة الأسرة التى يعانى أفرادها الأمية القرائية أو أفرادها من كبار السن بسبب العلو الشاهق للعداد أسفل السقف مباشرة؟!٠٠وتأكيدا لما أقول إستمرار عمل سيارات الطوارئ على مدار اليوم لحل المشاكل الناجمة عن إستخدام العداد مسبوق الدفع!٠٠ وأصبحت الأعطال يومية دائمة متكررة متجددة خاصة بعد خروجها من مدة الضمان لتصبح الزيارة المنزلية بمبلغ خمسة وثلاثين جنيها وإن وجد عطل بالعداد يتم تغيير العداد حديث التركيب بمبلغ ثلثمائة وخمسين جنيها؟!٠٠ ولا دخل أو ذنب للمشترك فى التوقف المفاجئ لضخ الغاز!٠٠ المشكلة تكمن فى العداد ذاته والذى يضع الأسر دوما تحت ضغط وخوف وهلع وفزع ورعب شديد خوفا من التوقف المفاجئ لضخ الغاز وليس للأسرة بديل آخر للإستخدام !٠٠والأمر يحتاج فورا تدخل جهاز حماية المستهلك من أجل حث الشركة على تطوير هذه العدادات ليكون توقفها ناجما عن نفاد الشحن فقط وليس عمال على بطال كما هو الحال الآن؟!٠٠ الشركة على علم تام بعيوب العداد ولكنها كالعادة تحمل المشترك المسئولية بمبررات واتهامات واهية!٠٠ بل وابرز الصعوبات التى تواجه كبار السن قبل وبعد الشحن لإدخال الكارت بالعداد ٠٠نحلم ليل نهار بايجاد حل تقنى فنى يريح آلاف المشتركين من عناء وعذاب ومتاعب العداد الحالى !

مجدى عباس عواجة

الجملة العياط الجيزة