فضل القرآن الكريم وثواب حفظه في الدنيا والآخرة

حفظ القرآن الكريم من النعم التي يمن بها الله جل وعلا على العبد، ويقال لمن حفظ القرآن العبارات الجميلة المحفزة والمشجعة.

ومن يختاره الله جل وعلا لحفظ كتابه عليه الحفاظ عليه، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنذكر أجمل.

ماذا يقال لمن حفظ القرآن دعاء لمن حفظ جزء عم؟

حفظ القرآن من الأمور التي يقام احتفال كبير لمن يتم حفظ القرآن الكريم، وتقديم الهدايا لحافظ القرآن الكريم، مع كتابة العبارات الجميلة، ومن أمثلة هذه العبارات:

بارك الله لك على حفظك لكتاب الله، وجعلك من العاملين بكل حرف فيه.

أدعو الله جل وعلا بأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلبك.

احرص على المراجعة المستمرة لما حفظته، لأن الحفظ بدون مراجعة يكون تضيع لحفظك.

أتمنى أن يجعلك الله جل وعلا، ممن استعمل القرآن الكريم في الأرض.

هنيئا لك حفظ القرآن، فقد رزقت بأن يمزن كلام الله جل وعلا يملأ قلبك وعامر بلسانك.

مبارك عليك فهذا هو فوز الدنيا والآخرة.

حافظ القرآن الكريم هو شخص اختاره الله جل وعلا، ليستعمله في حفظ كتابه في الأرض.

من يبدأ حفظ القرآن الكريم لا يستطيع أن يتركه.

حفظ القرآن الكريم يجعلك تتغير، فقلبك يتغير والأمور التي تحبها تتغير، طريقة حياتك تتغير رويدا.

من يحفظ القرآن الكريم، يحفظه الله جل وعلا.

ثمن السيادة هجر الوسادة، رفع الله من شأنكم وجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة.

من يريد حفظ القرآن الكريم يدعو الله جل وعلا، بأن يجعله الله جل وعلا من أهل القرآن.

أدعية لحافظ جزء عم

عند السماع عن حفظ شخص للقرآن الكريم نقوم بالدعاء بالبركة له، ومن أمثلة الدعاء لحافظ جزء عم:

اللهم حفظنا القرآن كما تحفظه الملائكة، واستعملنا وأشغلنا واكفنا به عمن سواه لوجهك الكريم، ولك الحمد والشكر أكثر وأحب إليك وإلينا من كل شيء، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

‏‏‏‏اللهم أشغلنا واكفنا عن كل شئ بقرآنك وتهليلك وذكرك وتوحيدك وتسبيحك وحمدك وشكرك وتكبيرك وتوقيرك ومديحك وتمجيدك وتعظيمك واستغفارك وعبادتك وطاعاتك وفي مرضاتك دوماً أبداً، أكثر وأحب إليك وإلينا من كل شيء، ولك الحمد والشكر أكثر وأحب إليك وإلينا من كل شيء عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله، يا رحمن، بجلالك ونور وجهك، أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني.

ما هي الحكمة من حفظ القرآن الكريم

القرآن الكريم يحفظ في السطور ويحفظ أيضا في صدر حافظ القرآن الكريم، القرآن الكريم يعد جنة في صدر حافظة،القرآن الكريم هو جنة في صدر صاحبه فلو كان في مكان ما ويكون بعيد عن القرآن الكريم ، يكون القرآن في قلبه، وفضائل حفظ القرآن الكريم هي:

حفظ القرآن الكريم هو سنة متبعة ، فالرسول صلى الله-عليه وسلم-قد حفظ القرآن الكريم، وكان يراجعه جبريل عليه كل سنة.

حافظ القرآن الكريم ينجيه القرآن من النار.

نيل الشفاعة يوم القيامة.

القرآن الكريم يرفع صاحبه درجات في الجنة.

حفظة القرآن الكريم من أهل الله وخاصته.

حفظ القرآن الكريم هو سبب الرفعة ، في الدنيا والآخرة.

حافظ القرآن يتقدم لإمامة الصلاة.

منزلة حافظ القرآن الكريم من منزلة أهل الخير.

الحسد يكون في حفظ القرآن الكريم