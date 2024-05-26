الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فجر اليوم

الاحتلال يعتقل أربعة شباب من مخيم جنين وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شباب
الاحتلال يعتقل شباب

 اعتقلت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم جنين والحقت خرابا ودمارا في البنية التحتية.

txt

روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخ نبتون

txt

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، وألحقت دمارا في البنية التحتية في ساحة المخيم .

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وسيلة الظهر، وقرية الفندقومية، وشنت حملة مداهمات واسعة وتفتيش، والحقت خرابا في سوبر ماركت يعود للمواطن صبري أبو بكر
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله أحمد زعول (20 عاما)، وزكي تيسير زعول (20 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

مواد متعلقة

روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخ نبتون

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

مصر والمغرب يبهران الحضور في حفل الموندياليدو و علم فلسطين في المقدمة

إتحاد المصريين بالسعودية يكرم السبيعي بعد مساعدته في شحن جثمان مصري

عاجل.. الاحتلال يقصف مناطق واسعة في قطاع غزة

رصيف غزة العائم يعمل بعد تضرر 4 سفن أمريكية (فيديو)
الجريدة الورقية