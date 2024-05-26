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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد، موضحًا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

يأتي ذلك  في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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رياح شمالية غربية 
وأضاف المركز، أن الرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الامواج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، والرياح في الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة.
وتابع، ارتفاع الامواج في الخليج العربي من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة 
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي: 
مكة 43 30 
تبوك 35 20
المدنية المنورة 40 29
الرياض 42 29
جدة 37 28
الدمام 44 28
العلا 38 26
عرفات 43 28
الباحة 28 21
ابها 30 19

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