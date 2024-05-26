إتحاد المصريين بالسعودية يكرم السبيعي بعد مساعدته في شحن جثمان مصري

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن قيام وفد من أعضاء الإتحاد وأبناء الجالية المصرية بالرياض ، بزيارة رجل الأعمال السعودي فيصل مطلق السبيعي لتقديم الشكر له على ماقدمه تجاه أحد ابناء الجالية الذي وافته المنية بمدينة الرياض.

جاء ذلك حرصاً من الاتحاد على إظهار دور منظمات المجتمع المدني ووقوفها بجوار أبناء الجالية المصرية بالخارج.

ويشار إلى أن “السبيعي” أصر على إنهاء إجراءات شحن جثمان الأستاذ جمال مدرس مصري بالسعودية، إلى مصر بنفسه ، بما في ذلك مراجعة جميع الجهات الحكومية بالمملكة حتى الصلاة على الجثمان وتوديعه بالمطار، فقد كان حريصا على ان ينهي كل شيء بنفسه دون مشاركة أحد فيما يفعله.

التلميذ يرد الجميل لمعلمه

ومن جانبه ثمن السبيعي زيارة أبناء الجالية المصرية له بمنزله ، قائلاً: “ أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات أزلية ومصاهرة ، وأن مصر والسعودية هما دائمًا وأبداً جناحي الأمن القومي للوطن العربي ، وان الأستاذ جمال رحمة الله عليه هو من درس لي وأنا في الجامعة وتاريخه مشرف معنا جميعاً ، وهذا أقل ما أقدمه لأستاذي هو توديعه لمثواه الأخير وهذا واجبي”.

كما أشاد الحضور من أقارب فيصل السبيعي بحضور بعض أعضاء إتحاد المصريين بالسعودية و شباب الجالية ، وفي نهاية الزيارة قدم أبناءً الجالية المصرية درعاً تذاكرياً لفيصل السبيعي .

وفي سياق منفصل، تقوم المملكة العربية السعودية بإجراءات إحترازية وتدابير وقائية لإنجاح موسم حج هذا العام ، ولكي يظهر أمام العالم بالمظهر المشرف كالعادة ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .

حيث تبذل جميع الجهات ذات الصلة مجهوداً للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم ، عن طريق المبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية ، منها على سبيل المثال مبادرة (طريق مكة) التي تنهي إجراءات تأشيرة دخول المملكة ، والوظائف الحيوية ، وترقيم الأمتعة من داخل بلاد ضيوف الرحمن.

وستطبق وزارة الداخلية السعودية غرامة بقيمة 10 آلاف ريال بحق كل من يضبط من المواطنين السعوديين والوافدين ولا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة (مكة المكرمة- منى - عرفات - المزدلفة - وغيرها) ، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين للأنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، مع مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة .

كما أن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي أنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) تصل إلى السجن (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال مع ترحيل الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة .

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