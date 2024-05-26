طقس شديد الحرارة وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 36

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم الاحد وغدًا الاثنين.

وأضافت الهيئة، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وذكرت، اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ونشاط للرياح على أغلب الانحاء.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة 36 23

الاسكندرية 35 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 36 23

المنصورة 36 22

شرم الشيخ 38 27

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الاقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 27