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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد المنعم : الأهلي لا يقبل الخسارة .. وجمهورنا أكبر حافز

بوابة الوفد الإلكترونية

قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي يستحق الفوز على الترجي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخه، والثانية على التوالي.

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وأوضح أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم، ونجح في حصد ثلاث بطولات، ويسعى بشكل دائم لاقتناص الألقاب، والتواجد على منصات التتويج.

وأضاف منعم أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير، مشددًا على أن الفريق كان لا يمكن أن يقبل بخسارة اللقب على ملعبه ووسط جماهيره التي زحفت خلف الفريق وتواجدت بالآلاف؛ لهذا تعاهدنا على إسعاد هذه الجماهير وإهدائهم اللقب الغالي

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