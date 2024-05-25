إقبال ملحوظ علي شراء الأضاحي بالشرقية

أسواق الأضاحي ..

يشهد سوق الأضاحي بالتزامن مع حلول موسم عيد الأضحى المبارك بمدن وقرى محافظة الشرقية؛ انتعاشًا ملحوظًا، وذلك لوجود رغبة مُلحة من قبل عدد كبير من الأهالي في الشراء؛ لذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما تلاحظ انخفاضًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25:30٪ عن العامين الماضيين، بسبب حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة بعد ثبات سعر الصرف العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وفي جولة تفقدية لعدد من أسواق الماشية والضان والماعز

في مدن الشرقية كسوق الخميس في بلبيس، وسوق الثلاثاء في الزقازيق وفاقوس، والاثنين في أبو حماد، وسوق الأربعاء في أبو كبير، تلاحظ لمراسل «الوفد» زيادة في المعروض من أصناف "المواشي، والماعز، والجمال"، وفي ذات الوقت تلاحظ أيضا زيادة الطلب من قبل الأهالي الراغبة في شراء أضحية هذا العام، وذلك بعدما حُرم عدد كبير من شراء الأضاحي في الأعوام الماضية بسبب غلاء الأسعار وقتها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وبداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ففي سوق الثلاثاء بالزقازيق، يقول عبد الرحمن عليوه، تاجر مواشي، إن عملية البيع تتم وفق حالة الأسواق الأخرى اسبوعيًا، والسعر دوار مع كل التجار في أنحاء الجمهورية، وغالبية التعامل تتم وفق حالة التوافق التي تتم مع الزبائن، فهي أساس إتمام عمليات البيع، مشيرا إلى أن السعر القائم للأبقار يتراوح من 165: 170جنيهًا، والجاموس ما بين 160: 150 جنيهًا للكيلو، مشيرا إلى أن سعر الأضحية بشكل عام يتراوح ما بين 35 ألف جنيه : 70 ألف جنيه، بحسب الوزن والمواصفات وذلك خلافًا للأسعار التي كانت سائدة من العامين الماضيين والتي كانت تصل فيها الأضحية لـ 120 ألف جنيه.

وأشار جابر سليم، من سوق الاربعاء في أبو كبير، إلى أن أكثر المبيع في السوق الأخير كان من نصيب «الضان والماعز»، وكان عليهم إقبالا كبيرا من الزبائن،

كونهما يمثلان الرغبة المُلحة والضرورية للأغلبية الراغبين في ذبح الأضاحى خلا العيد القادم، فالسعر يتراوح من 8: 13 ألف جنيه، بحسب المواصفات والوزن، وهي أسعار أقل من أسعار العامين الماضيين والذي كان يصل السعر لـ 16 ألف جنيه.

ولفت محمود سراج، أحد الأهالي في سوق فاقوس، إلى أن هناك إجماع ملحوظ من قبلهم في التشارك في شراء الأضحية كل عام، خاصة العجول والبقر، وذلك وفق السنة المحمدية التي تُتيح مشاركة 7 أفراد في الأضحية، حيث جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة»، وهذا التشارك في الأضحية له فائدة عظيمة في الحصول على كمية لحم أكبر من لحوم الجمال والعجول؛ وبسعر أقل يوازي سعر الماعز الصغير، بقوله: ندفع قرابة الـ 10 ألاف جنيه ونحصل تقريبًا على 35 كيلو جرام من اللحوم صافية الوزن، غير النواتج الثانوية لـ «الذبيحة» مثل «الكبد، والكليتين، واللسان، الطحال، والرئتين، والراس، وغيرها..».

وفي سوق الخميس ببلبيس، أوضح أيوب عبد السميع بأن

هناك إقبالًا من الزبائن على شراء«الجِمال»، لكون لحومه أفضل في الطعم، فهو خالي من الدهون، ومصدر جيد للمعادن الأساسية مثل «الزنك والسيلينيوم والفوسفور» والتي تحافظ على صحة العظام وتقوية الجهاز المناعي، فضلا عن خلو لحوم «الجِمال» من أي بؤر سرطانية قد تصيب الإنسان، لذلك فهو آمن بشكل يفوق لحوم الماشية.

مشيرًا إلى إلى تميز بلبيس في تربية وتثمين «الجِمال» لوجود ظهير صحراوي وجبلي مع مركزي أبو حماد وأبو زعبل ومدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن قدرة الزبائن في التشارك على شراء «جمل» لذبحه في عيد الأضحى المبارك ، فسعره يمتاز عن العجول، فالجمل الواحد لا يتعدى سعره عن 30 ألف جنيه خاصة الحمل الصغير أو ما يسمى «القاعود».

وذكر عبد المنعم خليل، بسوق أبو حماد، أن الشاهد في سوق الاثنين الماضي، هو انخفاض الأسعار بنسب ملحوظة عما سبق؛ في ظل زيادة المعروض من الماعز والمواشي والجمال، والإقبال على الشراء بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، مؤكدًا أن الجميع سيسعد في هذا الموسم، فالتجار سيقومون ببيع بضائعهم، والأهالي ستُضحي والتمكن من أداء السنة، وذلك بفضل حالة السوق حاليا، متوقعًا أن تشهد أسواق الأضاحي انخفاضًا جديدًا كلما اقتربنا من العيد، رغبة من المُربين الصغار تصريف بضائعهم وعدم تركها للموسم القادم، والاستفادة من البيع في ظل الأسعار الحالية المرضية للبائع والمشتري في ذات الوقت.

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