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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيبو : نجحنا في إسعاد ملايين الجماهير المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ‏على الترجي التونسي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الذي أقيم مساء الأمس  على استاد ‏القاهرة.‏

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وقال بيبو: سعيد بالتتويج بأول لقب دوري أبطال إفريقيا من خلال وجودي في منصب مدير ‏الكرة. لاعبو الفريق دائمًا على قلب رجل واحد، ونجحوا اليوم في إسعاد الملايين من جماهير ‏الأهلي.‏

واختتم خالد بيبو تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين، بعد ‏الفوز باللقب الإفريقي، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد كل البطولات التي يشارك ‏بها.‏

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