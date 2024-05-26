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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم فؤاد : أوفينا بالعهد مع جماهير الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن اللاعبين تعاهدوا طوال الأيام الماضية على الفوز بمباراة الإياب أمام الترجي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخ الأهلي. 

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طاهر محمد طاهر : جمهور الأهلي كلمة السر في التتويج القاري


وأضاف أن الفريق يستحق التتويج بالبطولة عقب الأداء الكبير الذي قدمه طوال مشوار النسخة الحالية، واللاعبين يسعون بشكل دائم لحصد الألقاب وإسعاد الجماهير. 

وتمنى اللاعب العودة السريعة للاعب الفريق علي معلول إلى الملاعب، والتعافي سريعًا من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب أمام الترجي، مشيرًا إلى أهمية اللاعب التونسي الكبيرة وقيمة حضوره وتواجده مع الفريق.

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