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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع الحرارة مع ضباب..تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وحتى صباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

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رياح خفيفة إلى معتدلة 
و أوضح المركز، في بيانه حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ،وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية ، و سرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
وتابع المركز، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني عند الساعة 02:11 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة19:41.
وأشار، في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:05والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 05:47
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة  في المدن كالاتي:
أبوظبي 39 27 85 30
دبي 38 27 70 25
الشارقة 38 26 80 25
عجمان 37 27 85 30
أم القيوين 36 25 85 30
رأس الخيمة 38 27 85 25
الفجيرة 36 29 80 30
العـين 45 25 55 10
ليوا 44 25 80 10
الرويس 41 26 80 30
السلع 42 27 75 30
دلـمـا 36 28 80 30
طنب الكبرى 35 27 85 20
طنب الصغرى 35 27 85 20
أبو موسى 35 27 85 20

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