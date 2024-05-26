اليوم.. مرافعة الدفاع في محاكمة 6 متهمين بقضية "داعش كرداسة"

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية "داعش كرداسة" الإرهابية، ومن المقرر الاستماع إلى مرافعة الدفاع بالقضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ومن جهة أخرى، أمرت جهات التحقيق بالخانكة، بحبس المتهمين الـ 9 ، المتهمين بالتعدي علي سائق بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال ، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـسائق، مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد اصابته بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه،وتوالت النيابة التحقيق.

وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.