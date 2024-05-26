مروان عطية : الجميع تعاهد على التتويج القاري .. وجماهير الأهلي الدافع الأكبر

تحدث مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ١٢ في تاريخه.

وقال خلال تصريحات في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد..

- مبروك لجماهير الأهلي اللي شرفنا وشرف بلده انهاردة ومبروك للاعبي الأهلي والإدارة.

- الكل كان خايف على الكأس ومجهودنا اتكلل بالتتويج.

- كنا مركزين إننا نسجل في أول 15 دقيقة.. ومنستقبلش أي أهداف حتى لو مسجلناش هدف تاني وده اللي حصل.

- كل لاعب عايز يلعب طبعا وبيكون عنده إصرار على اللعب.. لكن زعلنا زعل صحي كل لاعب عايز يلعب عشان يفيد الفريق ودي حاجة كويسة في فرقتنا إن الكل عايز يشيل الفرقة.

- علي معلول لاعب كبير وكنا عايزين نهديله اللقب وده اللي حصل في النهاية.