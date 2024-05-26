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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مروان عطية : الجميع تعاهد على التتويج القاري .. وجماهير الأهلي الدافع الأكبر

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ١٢ في تاريخه.

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الإسماعيلي يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب إفريقيا في خطاب رسمي

وقال خلال تصريحات في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد..
- مبروك لجماهير الأهلي اللي شرفنا وشرف بلده انهاردة ومبروك للاعبي الأهلي والإدارة.

- الكل كان خايف على الكأس ومجهودنا اتكلل بالتتويج.

- كنا مركزين إننا نسجل في أول 15 دقيقة.. ومنستقبلش أي أهداف حتى لو مسجلناش هدف تاني وده اللي حصل.

- كل لاعب عايز يلعب طبعا وبيكون عنده إصرار على اللعب.. لكن زعلنا زعل صحي كل لاعب عايز يلعب عشان يفيد الفريق ودي حاجة كويسة في فرقتنا إن الكل عايز يشيل الفرقة.

- علي معلول لاعب كبير وكنا عايزين نهديله اللقب وده اللي حصل في النهاية.

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