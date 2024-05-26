حماس: نفذنا عملية أسر ناجحة لجنود إسرائيليين جُدد

أفاد المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، بأن الحركة نجحت فى تنفيذ عملية أسر جديدة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة : "نفذنا عملية مركبة واستدرجنا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق وأوقعناهم جميعاً بين قتيل وجريح وأسير".

ليردف: "كتائب القسام استدرجت قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكت معها من مسافة الصفر وقتلت وأصابت وأسرت جميع أفرادها".

ليتابع: "مجاهدونا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق، ونفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".

حماس تنفي استئناف المفاوضات مع إسرائيل ولا تأكيد من الوسطاء



نفى مسؤول في حركة حماس استئناف المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وحسب سكاي نيوز، كذب المسؤول في حماس لـ"رويترز" التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة الثلاثاء.

ويأتي نفي حماس لخبر استئناف المفاوضات في الوقت الذي لم يتحدث فيه أي من الوسطاء في المحادثات عن العودة إلى طاولة المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى لوسائل إعلام مصرية، إن القاهرة تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، لكنه لم يأت على ذكر اسئناف التفاوض.

عدم وجود تفاؤل

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن عدم وجود تفاؤل في تل أبيب بشأن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النوار وعودة الرهائن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في إسرائيل غير متفائلين بخصوص المفاوضات التي سيتم استئنافها بسبب عدم اليقين من اختيارات زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله "من السابق لأوانه معرفة ما سيقوله السنوار".

واعتبرت أن الدول الوسيطة تدرك ذلك أيضا، حيث ستبدأ المفاوضات بمحادثات مع حماس، وبعد ذلك وبحسب التطورات، ستستدعي الفريق الإسرائيلي.

بدورها اعتبرت صحيفة "معاريف" أنه في إسرائيل لا يسود نوع من التفاؤل بشأن استئناف مفاوضات صفقة التبادل.