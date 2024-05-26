مروان عطية : كان من الصعب خسارة اللقب في مصر ووسط أرضنا وجمهورنا

أكد مروان عطية نجم وسط الأهلى أنه لايتسلم كرات طويلة أمام منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها وإحراز اهداف منها ، مؤكدا أن كل اللاعبين علي قلب رجل واحد من أجل إسعاد الجماهير .

واضاف مروان عطية في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنهم تحدثوا فيما بينهم علي ضرورة الفوز وكنا نستطيع إحراز أكثر من هدف واجهنا فريق قوي ومميز وهو الترجي التونسي .

وواصل أنه كان من الصعب أن يأتي فريق ويحصل علي اللقب من ارضنا ووسط جمهورنا وماينفعش حد يجي يخطف الكأس مننا ويمشي ، مؤكدا أن الإصابة التي تعرض لها تستحق الطرد ولكنه تلقي العلاج ونزل الملعب من جديد .

واستطرد أنه لم يفعل شيئ مع الأهلي بعد ويرغب في حصد المزيد من البطولات مع الاهلي ويتمني التوفيق مع الأهلي فيما هو قادم