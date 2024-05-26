الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ربيعة: فخور بحصد دوري الأبطال 6 مرات والجميع على قلب رجل واحد

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن لاعبي الأحمر  تعاهدوا على الفوز ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا من بداية البطولة، وكانوا على العهد والوعد مع جماهير النادي من ‏خلال التتويج باللقب بعد الفوز على الترجي في إياب نهائي البطولة وإسعاد الملايين من عشاق ‏ومحبي النادي.‏ 

txt

مروان عطية : الجميع تعاهد على التتويج القاري .. وجماهير الأهلي الدافع الأكبر

أضاف ربيعة أنه فخور على المستوى الشخصي بالفوز بلقب دوري الأبطال، الذي يحمل رقم 6 ‏في تاريخه مع الأهلي كلاعب من إجمالي 12 بطولة توج بها الأهلي في تاريخه، ومشددًا على ‏عزم اللاعبين مواصلة حصد الألقاب وكتابة التاريخ مع النادي من خلال الفوز بجميع البطولات ‏التي يشارك بها.‏ 

وشدد ربيعة على أن الأهلي على قلب رجل واحد، وأن أي لاعب يشارك يكون على قدر ‏المسئولية.‏ ووجه مدافع الأهلي رسالة إلى زميله علي معلول الذي أجرى مؤخرًا جراحة في وتر أكيليس، أكد ‏خلالها أن معلول حرص على دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة، متمنيًا اكتمال شفائه وعودته ‏في أقرب وقت إلى الملاعب والتواجد مع الفريق.‏

مواد متعلقة

ميدو: جماهير الأهلي والزمالك ستجعل المسؤولين يُعيدون النظر في زيادة الحضور الجماهيري

مروان عطية : الجميع تعاهد على التتويج القاري .. وجماهير الأهلي الدافع الأكبر
الجريدة الورقية