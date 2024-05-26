ربيعة: فخور بحصد دوري الأبطال 6 مرات والجميع على قلب رجل واحد
أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن لاعبي الأحمر تعاهدوا على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا من بداية البطولة، وكانوا على العهد والوعد مع جماهير النادي من خلال التتويج باللقب بعد الفوز على الترجي في إياب نهائي البطولة وإسعاد الملايين من عشاق ومحبي النادي.
أضاف ربيعة أنه فخور على المستوى الشخصي بالفوز بلقب دوري الأبطال، الذي يحمل رقم 6 في تاريخه مع الأهلي كلاعب من إجمالي 12 بطولة توج بها الأهلي في تاريخه، ومشددًا على عزم اللاعبين مواصلة حصد الألقاب وكتابة التاريخ مع النادي من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها.
وشدد ربيعة على أن الأهلي على قلب رجل واحد، وأن أي لاعب يشارك يكون على قدر المسئولية. ووجه مدافع الأهلي رسالة إلى زميله علي معلول الذي أجرى مؤخرًا جراحة في وتر أكيليس، أكد خلالها أن معلول حرص على دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة، متمنيًا اكتمال شفائه وعودته في أقرب وقت إلى الملاعب والتواجد مع الفريق.