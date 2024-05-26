الإسماعيلي يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب إفريقيا في خطاب رسمي

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، برقية لتهنئة النادي الأهلي، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تهنئة الأهلي، تقديرا لعمق العلاقة بين الناديين.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد القاهرة الدولي.

وعلى جانب آخر ، قال شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إن الاختبارات هذا العام شهدت تنظيم لم يحدث منذ فترة طويلة و أشاد بالإقبال الكبير للمتقدمين و حرصهم على التواجد منذ الصباح الباكر

و أكد إن النادي حرص على تخفيض سعر استمارة التقدم من أجل التسهيل على أولياء الأمور و لكي تكون في متناول جميع الطبقات و أن مجلس الإدارة حرص على توفير كل سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مظلل لهم داخل النادي بجوار الملعب الفرعي

و أضاف إن مجلس إدارة النادي حرص على تكوين لجنة من أكفأ المدربين و اللاعبين القدامي للنادي مثل محمود جابر و أشرف خضر و خالد القماش و أحمد قناوي و ذلك من أجل تقييم المتقدمين للاختبار

و أكمل إن الإسماعيلي معروف على مدار تاريخه بصناعة اللاعبين في قطاع الناشئين مثل محمد حمص و حسني عبدربه و عبدالله السعيد و هذا هو الهدف من قطاع الناشئين و هو صناعة اللاعبين و تطويرهم و الإعتماد عليهم في الفريق الأول

و أردف إن النادي حرص على تواجد لجنة طبية تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الاغماء بسبب حرارة الطقس و أيضا تواجد عدد من الإداريين من أجل تسهيل الأمور الإدارية أثناء الاختبار

و أنهى حديثه قائلا إن مجلس الإدارة شدد على عدم وجود أي تواصل بين أولياء الأمور مع المدربين و وجه رسالة لأولياء الأمور قائلا أن من لديه أي شكوى يتوجه لمجلس الإدارة و تقديم شكوته