خالد مرتجي: حرصنا على إقامة تنظيم يليق بأسم مصر

شدد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي على أهمية أن يكون التنظيم جيدا مثلما حدث اليوم في تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.

قال خالد مرتجي في تصريحات تلفزيونية: شوفتوا التنظيم عامل إزاي؟ كان خلية نحل عشان ننظم بشكل يليق باسم مصر، موتسييبي رئيس الاتحاد الأفريقي وباقي المسؤولين قالولنا احنا مشوفناش تنظيم كده.

وكان تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية شهد جدلا واسعا بسبب سوء التنظيم وتواجد بعض من الجماهير على أرضية الملعب، بالإضافة لصعوبة دخول بعض المسؤولين لمراسم التتويج في بداية الأمر على رأسهم رئيس الاتحاد الأفريقي ووزير الرياضة اشرف صبحي، ليقرر الاتحاد الأفريقي فتح تحقيق في ذلك الأمر بعد سوء التنظيم والتأمين خلال مراسم التتويج.