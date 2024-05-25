ماسك يحذر مستخدمي واتساب: يسرق محادثاتكم وأنتم نيام (فيديو)

زعم إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، أن تطبيق "واتساب" يسرق محادات مستخدميه، إذ اتهم التطبيق بنقل بيناتهم الخاصة بانتظام عن طريق تنشيط ميكروفونات هواتفهم ليلا، ثم سحبها إلى خوادم الشركة.

وحذر مستخدمي التطبيق من أنه غير آمن، قائلا: "يقوم واتساب بتصدير بيانات المستخدم الخاصة بك كل ليلة، لا يزال بعض الناس يعتقدون أنه آمن".

ماسك يثير الجدل

أثارت تغريدة ماسك الجدل وانقسمت الآراء حولها، البعض شاركه مخاوفه ، وآخرون شككوا بمزاعمه، متسائلين عما إذا كان يملك دليلا قاطعا حول ذلك: "هل هناك أي دليل على أن محتوى الرسائل يتم فحصه أو نقله على الإطلاق؟ افترض أن أنماط الاستخدام والبيانات الوصفية للتوجيه يتم جمعها، وإذا قمت باستدعاء روبوت في محادثة فمن الواضح أنك تقتحمها، ولكن لا يزال لدي انطباع بين محتويات الرسائل آمنة بشكل افتراضي".

لم ترد شركة "واتساب" على ادعاءات ماسك بعد، لكنها قالت في مناسبات عدة إ، الخصوصية والأمان من أهم سمات التطبيق، وهي تستخدم تقنية التشفير التام بين الطرفين، والرسائل مؤمنة من الوقوع بأيدي أطراف غير معنية.