العاصفة الشمسية تعطل أقمار إيلون ماسك الصناعية

حذرت شركة ستارلينك، ذراع الأقمار الصناعية لشركة سبيس إكس التابعة لشركة إيلون ماسك، يوم السبت من "تدهور الخدمة" مع تعرض الأرض لأكبر عاصفة مغنطيسية أرضية بسبب النشاط الشمسي منذ عقدين.

تمتلك Starlink حوالي 60% من حوالي 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض وهي لاعب مهيمن في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وقال ماسك في وقت سابق في منشور على موقع X، إن أقمار ستارلينك الصناعية تعرضت لضغط كبير بسبب العاصفة الجيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن العاصفة هي الأكبر منذ أكتوبر 2003 ومن المرجح أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشكل مخاطر على أنظمة الملاحة وشبكات الطاقة والملاحة عبر الأقمار الصناعية، من بين خدمات أخرى.

تستخدم الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض وصلات ليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات بين بعضها البعض في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتوفير تغطية الإنترنت حول العالم.



قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت، إن صاروخ Starship التابع لشركة SpaceX، وهو مركبة مستقبلية مصممة لنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده، من المحتمل أن يقوم برحلته الرابعة خلال 3 إلى 5 أسابيع.