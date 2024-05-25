السبت 25 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حادث جديد لطائرة إيرانية بعد تحطم مروحية الرئيس (فيديو)

طائرة إيرانية
طائرة إيرانية

تعرضت طائرة ركاب إيرانية لهبوط اضطراري في مطار أدربيل بسبب خلل فني، وذلك بعدما كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة تبريز، جاء ذلك وفقا لقناة "العربية"، السبت. 

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عاجل.. إيران: مروحية الرئيس احترقت بعد اصطدامها بجبل

وقال مدير عام المطارات في أدربيل إن الطائرة من طراز "فوكر 100" تعرضت لخلل فني وهبطت اضطراريا من دون وقوع أي إصابات بين صفوف الركاب، وذلك وسط تأهب من وحدات الإسعاف والطوارئ التي هرعت لمكان هبوط الطائرة.

وتأتي حادثة هذه الطائرة بعد أيام من حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني التي أدت إلى وفاته ووزير الخارجية والطاقم المرافق، فيما تلحق العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضررا كبيرا بقطاع الطيران المدني بإيران وفق محللين.

 وتواجه إيران التي لا تستطيع تجديد أسطول طائراتها القديم بسبب العقوبات صعوبات كبيرة في استيراد قطع غيار الطائرات، ما يؤدي لحدوث أعطال فنية وحوادث خلال الرحلات الجوية، وتعتبر طائرة "فوكر 100" التي تعرضت للحادث الأخير هولندية الصنع توقف إنتاجها عام 1998.

التحقيقات في سقوط طائرة رئيس إيران

أعلنت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، أن  مروحية الرئيس الإيراني تعرضت لحريق بعد اصطدامها بمرتفع.

في آخر التحقيقات حول مصرع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كشف محققون أن المروحية اصطدمت بأحد الجبال خلال العاصفة الجوية السيئة، مما أسفر عن مصرعه ورفاقه.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كانوا في رحلة لتدشين سد على الحدود مع أذربيجان إلى جانب رئيس ذلك البلد.

وبعد انتهاء الإجراءات الرسمية غادرت قافلة مكونة من ثلاث مروحيات للعودة إلى إيران، إلا أن المروحية سقطت وقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وجرى نقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران ليوارى الثرى بجوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

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