السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة

الانتخابات في إيران
الانتخابات في إيران

 

أعلنت لجنة الانتخابات في إيران بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الـ30 من مايو الجاري، على خلفية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وشغور منصبه.

txt

عاجل.. إيران: مروحية الرئيس احترقت بعد اصطدامها بجبل

txt

الرئيس السوري: نتضامن مع إيران في كل الظروف

وجاء في بيان لجنة الانتخابات: "في مساء 30 من مايو يبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية وتستمر هذه العملية حتى 3 من يونيو بعد ذلك يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة تأهل المرشحين خلال 7 أيام وفي 11 يونيو سيتم إعلان أسماء المرشحين ونشرها من قبل وزارة الداخلية".

و"في الفترة من 12 يونيو وحتى 26 يونيو تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، وقبل يوم واحد من الانتخابات في 27 يونيو يبدأ الصمت الانتخابي لتجرى الانتخابات في 28 يونيو".

وإذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية، فإن الجمعة التالية أي 5 يوليو، ستشهد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقام المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين الماضي، بتعيين محمد مخبر رئيسا للبلاد استناداً إلى الدستور الإيراني.

وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

 

مواد متعلقة

الرئيس السوري: نتضامن مع إيران في كل الظروف

دفن رئيسي في أقدس مكان في إيران

استعدادات إيران لدفن الرئيس الراحل بمدينة مشهد

إيران.. والاكتشاف التركى

العبث بالأرواح..من إيران الحيران إلى النيل الحزنان!

وزير الخارجية الصيني: نقف بثبات إلى جانب إيران وسنواصل التعاون الاستراتيجي
الجريدة الورقية