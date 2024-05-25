توافد كبير لجماهير النادى الأهلى على مقاهى الإسماعيلية

تشهد كافيهات ومراكز شباب محافظة الإسماعيلية تنظيم واستعدادات، لمشاهدة مبارة، النادى الأهلى ومؤازرة الأهلى المصرى، في مباراة القمة أمام نادى الترجى التونسى فى نهائى أفريقيا، وتحولت منطقة مركز شباب سرابيوم التابع لمديرية الشباب والرياضة، إلى ساحة كرنفالات شعبية لمتابعة مبارة النادى الأهلى، بترديد الأغانى الحماسية الشهيرة للقلعة الحمراء، ونظمت كافيهات حديقة المنتزة بحى ثالث شاشات عرض كبير لمشاهدة مبارة الأهلى وسط حضور جماهيري كبير من متابعى الكرة المصرية



ويستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى الان على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.



ولا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه، وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.



ويدير مباراة الأهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.