حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بابو تشت

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت، حملة مكبرة برئاسة خالد بهيج رئيس المركز وبحضور نواب المركز والمتابعه والازمات وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية، حملة مكبرة بهدف ضبط الشارع البتشتى.

حيث استهدفت الحملة شوارع المدينة وذلك لرفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة .

برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية..

وفي سياق اخر ناقش برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية، مشاريع قواعد البيانات وتكنولوجيا الويب للطلاب، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور همام الشاذلي مدير برنامج الحاسبات وبحضور أساتذة المقررات الدكتور عماد علي أحمد والدكتورة امال أحمد راشد تمت مناقشة المشروعات المختلفة المقدمة من الطلاب في مقررات قواعد البيانات وتكنولوجيا الويب.

والجدير بالكر أن عمل المشاريع والمناقشة جزء أساسي من التقييمات والتكليفات في الامتحانات الدورية والعملية والتقييم المستمر الذي يجريه برنامج الحاسبات للوقوف علي مدي فهم الطالب للمفاهيم الأساسية لعمل المشروعات والبرامج التي لها علاقة بسوق العمل وكيفية التعامل مع فريق عمل لإنجاز مشاريع كبيرة.

وقد أبدي الطلاب سعادتهم بتعليقات لجنة المناقشة والتي تمثلت في مدير البرنامج وأساتذة المقررات ومعاوني أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة سابقة في شركات برمجة وذات علاقة بمتطلبات سوق العمل والتي من طبيعتها الإضافة القوية لتحسين المشروع وتوجيه الطلاب نحو فهم وترسيخ المفاهيم الأساسية.

وعلى صعيدا اخر تفقد طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال قنا امتحات شهادة الثانوية الفنية بإدارة دشنا التعليمية، حيث تفقد المدير العام لجنة دشنا الفنية بنات وابو دياب التجارية ودشنا التجارية ودشنا الفندقية لمتابعة حسن سير العملية الامتحاني ، ياتى هذا وفق تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا.

وتابع المدير العام الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وشدد المدير العام علي عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأوضح أن الإدارة التعليمية شكلت غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مثمناً دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.