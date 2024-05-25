وزير الزراعة: زيادة الإنتاجية نتيجة لعدة عوامل.. التوقيت المناسب البذور الجيدة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن هناك اهتمام كبير بزراعة القمح مما يعني تمتعنا بتقدم كبير في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

كلمة عاجل من وزير الزراعة:

وشدد “القصير”، خلال كلمته في مؤتمر حضره الرئيس السيسي، بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والتي نقلتها “إكسترا نيوز”، نحن على أن وزارة الزراعة على علاقة وثيقة بكل الزملاء في القطاع الخاص، متابعًا: “لدينا 21 ألف حقل إرشادي لتعليم الممارسات الجديدة لأن زيادة الإنتاجية نتيجة لعدة عوامل.. لو زدت 3 أرادب في إنتاجية فدان القمح الواحد فمعنى ذلك زيادة بكميات تصل إلى مليون و200 ألف طن، لإجمالي المساحة المزروعة قمح في مصر والبالغة 3 ملايين فدان”.

وتابع: “يعني بتكلم في إنتاجية تعادل إنتاجية 400 ألف فدان زيادة من دون زيادة مساحة التربة وبنفس كميات المياه المستخدمة للري، وبنفس الجهد والإنتاج”

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح محطتي مياه بمنطقة توشكى.

وشهد الرئيس السيسي أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محوري الدكتور هشام عرفات واللواء سمير فرج.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي، وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خصوصًا عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.