طارق عبد العزيز: زيادة الرقعة الزراعية من أولويات الأمن القومي المصري

توجهات الدولة الزراعية حققت أهدافها

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس السيسي والدولة المصريه في التوسع في الرقعه الزراعيه هو من صميم ومن أولويات الأمن القومي المصري، وأن توجهات الدولة في السنوات الماضيه حققت أهدافها بالاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل ، وكذلك وجود فائض للتصدير في بعض المحاصيل والخضروات والفواكه.

واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن كلمات الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم السبت عدد من مشروعات التنمية بجنوب الوادي عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، له دلالات ايجابيه كبير أولها تشجيع الاستثمار الخاص في المشاركة مع الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية وان استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي “توشكى الخير” بتكلفة تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن سيعمل علي تحقيق فائض كبير من المحاصيل ويفتح الباب أمام زراعات نوعيه تحقق ربح ومردود عالي.

وبين عبد العزيز. أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاستفادة القصوى للدولة ، سيكون دافع للحكومه لتحقيق الاستفادة الكبري من الدعم الرئاسي في غزو الصحراء .