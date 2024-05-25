التعليم تعلن عن مسابقة جديدة لتعيين 18 ألف معلم.. الحق الفرصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المسابقة الجديدة الخاصة بتعيين 18 ألف معلم مساعد في عدة تخصصات، منذ منتصف الشهر الجاري.

آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وجاء آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم يوم 27 مايو 2024، وبذلك يتبقى يومان فقط على انتهاء موعد التقديم.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بعد يومين فقط من فتح باب التقديم للمسابقة التربية والتعليم 2024، بلغت أعداد المتقدمين حوالي 59901، وما زالت الفرصة مفتوحة للتقديم.

التخصصات المطلوبة

- معلم مساعد مادة الحاسب آلي.

- معلم مساعد مادة الرياضيات.

- معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.

- معلم مساعد مادة العلوم.

- معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

- معلم مساعد مادة لغة عربية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

- ألا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا.

- ألا يقل التقدير العام عن «مقبول».

- اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز تحليل المخدرات.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- إيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- أن يكون إيصال الدفع وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.