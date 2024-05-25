تتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء صوب استاد القاهرة الدولي لمشاهدة الحدث الأبرز وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الأهلي والترجي التونسي.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم في الثامنة بتوقيت القاهرة في إياب نهائي أفريقيا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

تنققل قناة أون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة عبر النيل سات بنقل مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا ويمكن استقبال تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي عبر ترددين هما: التماثلي: UHF9 الرقمي: UHF32

وتنطلق قنوات بي إن سبورتس نهائي أفريقيا عبر البث الفضائي من خلال قناة بي أن سبورتس 6 بتعليق صوتي للثنائي علي محمد علي وعصام الشوالي.

ويدخل الأهلي والترجي مباراة الليلة بهدف حسم لقب أفريقيا حيث تتساوى الفرص بعدما انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حاسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.