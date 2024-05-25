كيف تؤثر التغذية على ضغط الدم؟.. أطعمة مسموحة للمرضى

أصبح ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعا، وليس مجرد "مرضى كبار السن"، الطرق الأكثر استخداما لعلاج ارتفاع ضغط الدم هي الأدوية الموصوفة.



وقرر MedicForum معرفة كيفية تحسين رفاهيتك، على سبيل المثال، من خلال التغذية السليمة.



كيف تؤثر التغذية على الضغط؟

ومع ذلك، فإن نمط الحياة وبعض التغييرات الغذائية هي أيضا تدابير مفيدة جدا لخفض ضغط الدم.

والتمرين، والحد من الإجهاد، وكذلك الوجبات الغذائية DASH كلها نوع من "الأدوية" لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والتي يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

ومع ذلك، يبحث الكثير من الناس عن طرق لخفض ضغط الدم بسرعة، في حين أن إدارة حالتهم ورفاههم على المدى الطويل أكثر أهمية بكثير من العلاجات السريعة.

ولكن هناك حالات يكون فيها علاج أسرع مطلوبا، على سبيل المثال، عند التعامل مع أعراض أزمة ارتفاع ضغط الدم، مثل الصداع، لتخفيفها بشكل أسرع، ثم هناك حاجة بلا شك إلى أدوية انخفاض ضغط الدم للاستخدام في حالات الطوارئ.

يمكن أن تدخل العلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم بسرعة وأمان نسبيا، الجسم في شكل منتجات.





ما هي الأطعمة التي يمكنني تناولها تحت الضغط؟

اللوز، على الرغم من أنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، إلا أنه منتج ممتاز لا يمكن أن ينعش نفسك فحسب، بل يحتوي أيضا على ارتفاع ضغط الدم في أوقات معينة من اليوم.

هناك علاج آخر صالح للأكل يجب وضعه في الاعتبار وهو الشوكولاتة الداكنة ولقد ثبت أن التركيب الكيميائي ومحتوى الفلافونويد فيه يقلل في الواقع من ضغط الدم عند استخدامه.

هذا يمكن أن يجعلها وجبة خفيفة رائعة إذا شعرت أن ارتفاع ضغط الدم يزعجك ويمكن أن يلعب الحد من التوتر أيضا دورا مهما في علاج ارتفاع ضغط الدم، والاسترخاء مع قطعة أو اثنتين من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون بالتأكيد مريحا ومهدئا.

يعتبر الثوم والكركم أيضا طرقا فعالة لخفض ضغط الدم بسرعة وهذه المنتجات الطبيعية هي أيضا إضافة ممتازة إلى النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم للحفاظ على هذه الحالة وإدارتها على المدى الطويل.



ولكن من المهم أن تتذكر أنه لا يجب عليك أبدا تخطي تناول الأدوية التي يصفها طبيبك أو التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة لصالح وسائل خفض ضغط الدم باتباع نظام غذائي.

ويمكن أن تحدث مضاعفات صحية خطيرة بسبب ارتفاع ضغط الدم، والذي لا يتم التحكم فيه بما فيه الكفاية، وبالتالي فإن الرعاية الطبية المناسبة ضرورية.

وأفضل شكل من أشكال علاج ارتفاع ضغط الدم هو نهج مشترك للمشكلة الصحية جنبا إلى جنب مع تغييرات فعالة في نمط الحياة ومعدات الحماية، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ومجموعة جيدة من التمارين الرياضية.



