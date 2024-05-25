مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تريد الجماهير في هذا التوقيت، الاطلاع على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في إياب نهائي دوري إبطال أفريقيا 2023/2024، وذلك لرغبتهم في مشاهدة اللقاء الختامي بالمجان، في ظل تزاحم البعض منهم على المقاهي والكافيهات، بالتزامن مع انطلاق مباراة الأهلي اليوم بالتحديد، وذلك بسبب استمرار تشفير البطولات الإفريقية، وإذاعتها على قناة واحدة حصريًا؛ لهذا تشهد محركات جوجل الآن، اتجاه عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة تفاصيل بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم.

وينقل موقع القاهرة 24، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لهذا سوف نرصد لكم عبر هذا التقرير الشامل، القنوات المفتوحة الناقلة لـ بث مباشر مباراة الأهلي اليوم أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى موعد مباراة الأهلي بث مباشر اليوم ضد الترجي في نهائي دوري الأبطال، والتشكيل المتوقع أن يبدأ به هذا اللقاء المنتظر الليلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

قناة "أون تايم سبورتس" تعد واحدة من القنوات المفتوحة المهمة التي تنقل مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية البارزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبما أن الأهلي هو الفريق المستضيف لمباراة اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، فإنها تحقق حقها في بث مباشر للمباراة عبر قناة مفتوحة، وذلك للجماهير داخل حدود جمهورية مصر العربية فقط.



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للتمتع بمشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم على قناة "أون تايم سبورتس"، يمكنك تنزيل التردد الخاص بها بسهولة عبر القمر الصناعي المناسب لمنطقتك. إليك كيفية القيام بذلك:

1. ابحث عن قائمة الترددات الفضائية لقناة "أون تايم سبورتس" على الإنترنت، أو استخدم مواقع البحث المعتمدة للحصول على التردد الصحيح.

2. اضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك للقمر الصناعي الذي تبث عليه قناة "أون تايم سبورتس"، وقم بإدخال التردد الصحيح في قائمة البحث.

3. بعد ذلك، قم بالبحث عن القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وقم بتثبيتها.

4. ابحث عن برنامج البث المباشر على قناة "أون تايم سبورتس" في وقت المباراة واستمتع بمتابعة اللقاء على الهواء مباشرة.

مع إمكانية الوصول السهلة إلى تردد قناة "أون تايم سبورتس"، يمكن للمشجعين في مصر العربية الاستمتاع ببث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بسهولة ويسر.

تردد قناة On time sports المفتوحة فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، سيكون في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسعودية والأردن، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بلاد المغرب العربي.