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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد بنهائي كأس الاتحاد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تشكيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، أمام مانشستر يونايتد.

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي.. راشفورد يقود الهجوم

وتقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام اليونايتد في تمام الخامسة مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي".

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره اليونايتد بنتيجة 2/1، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، والتي شهدها ملعب ويمبلي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد

حراسة المرمى: أورتيجا. 

خط الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، وجفارديول. 

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش ودي بروين. 

الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، وفودين. 

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد الصراع القوي أمام اَرسنال في هذه المسابقة.

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