سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط للأمم المتحدة للسياحة

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة غداً الأربعاء أعمال الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ومؤتمر "الاستثمار في السياحة"، في فندق قصر البستان.

أوضح سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن استضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع والمؤتمر يعد فرصة للترويج للمقومات والمنتجات السياحية بسلطنة عُمان، وتعكس مكانة القطاع السياحي العُماني في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث أصبحت سلطنة عُمان وجهة واعدة لما تتمتع به من مقومات وتنوع في المنتج السياحي.

وقال: إن هذه الاستضافة ستعزز من الترويج لسلطنة عُمان كوجهة لاستقطاب الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والتعريف بجهودها لتنمية القطاع السياحي بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.

وأشار المحروقي إلى أن اختيار سلطنة عمان لعقد هذا الاجتماع يعكس تقدير المنظِمين لجهودها المتواصلة في تطوير القطاع السياحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، حيث ارتفعت نسبة إسهام السياحة في الناتج الإجمالي إلى 2.4 بالمائة مع تواصل جلب الاستثمارات في المشروعات السياحية.

وأوضح أن الاجتماع يأتي للتأكيد على الالتزام بتمكين إمكانات قطاع السياحة في المنطقة، حيث يستعرض خطط واستراتيجيات منظمة السياحة العالمية والبرامج والمشروعات المزمع إقامتها، مبيّنًا أن مناقشات الاجتماع ستعمل على تعزيز العمل وفق اتجاهات السياحة العالمية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ ثقافة سلطنة عُمان وتراثها مع تمكين القطاع السياحي العُماني إلى المزيد من توثيق العلاقات مع نظرائه بالمنطقة.