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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي.. راشفورد يقود الهجوم

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة إيريك تين هاج، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره اليونايتد، والتي يشهدها ملعب ويمبلي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كوبي ماينو، سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: برونو فرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

الجدير بالذكر أن اليونايتد تعرض لخسارة لقب البطولة في المباراة النهائية النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي أيضًا على ملعب ويمبلي الذي يستضيف مباراة اليوم، بثنائية مقابل هدف حينها.

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