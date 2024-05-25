موتسيبي يعترف بصحة هدف يانج أفريكانز الملغي أمام صن داونز

اعترف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بصحة هدف يانج أفريكانز الملغي والمثير للجدل أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجهت عدد من التساؤلات لرئيس الاتحاد الإفريقي خلال تواجده في بطولة "كاف" للمدارس المقامة في تنزانيا، حيث قال: "بالتأكيد، لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد التنزاني عندما تقابلنا بعد المباراة، وقلت له أنني أعتقد أن الهدف كان صحيحًا".

وأضاف: "بالطبع، ليس من المفروض تعليق رئيس كاف على تلك الحالات، لأنني احترم جميع عناصر لعبة كرة القدم، لكن إذا تحدثت كمشجع، فقد كان هدفًا".

وأكمل: "يجب احترام القواعد الخاصة باللعبة وهناك تقنية الـ VAR، نحن ملتزمون بالتأكد من نزاهة واستقلالية الحكام".

وأختتم موتسيبي تصريحاته: "تواجد التقنية الحديثة الفيديو، جعل الأمر إلزاميًا في جميع المباريات، ويجب أن أؤكد أن استثماراتنا مستمرة لتطوير الكرة الإفريقية".