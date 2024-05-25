شاهد بالمجان.. مباراة الأهلي والترجي مباشرة اليوم في نهائي أفريقيا

مباراة الأهلي والترجي مباشرة اليوم في نهائي أفريقيا

مباراة الأهلي والترجي مباشرة اليوم في نهائي أفريقيا،ننشر القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتعد هذه المباراة ذات أهمية بالغة لكلا الفريقين من أجل الفوز باللقب الأفريقي وتتويج جهودهما بالبطولة الأقوى على مستوى القارة، حيث يأمل النادي الأهلي في التغلب على الترجي في المواجهة التي تقام على ملعب القاهرة وسط حضور جماهيري حاشد وذلك من أجل حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وصلت المعركة على لقب دوري أبطال أفريقيا 2023-24 إلى النهاية، حيث سيواجه الأهلي والترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب من النهائي يوم السبت.

مع انتهاء مباراة الإياب الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي، فإن المخاطر كبيرة لكلا الجانبين حيث لا يزال اللقب متاحًا، مما يجعل معركة مثيرة في نهاية هذا الأسبوع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشرة أمام الترجي التونسي على القمر الصناعي نايل من خلال قناة bien sport hd6 عبر التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11054

الاستقطاب V

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 2/3

كما ستقوم قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي بإذاعة مباراة الأهلي والترجي اليوم عبر التردد UHF 32 ونوضح لكم طريقة استقبالها.

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

أذهب إلى الإعدادات، ثم إلى القنوات.

اضغط على توليف إعداد القناة، ثم توليف تلقائي.

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مشوار الأهلي والترجي بالبطولة الحالية

افتتح النادي الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على فريق سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، قبل أن يحقق المارد الأحمر فوزًا عريضًا في مباراة الإياب برباعية نظيفة، ليتأهل الأحمر لدور المجموعات في المجموعة الرابعة والتي ضمت كلا من: «شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني»،

وحقق النادي الأهلي انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات بإستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً في القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته، وتمكن المارد الأحمر من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، عقب تخطي فريق سيمبا التنزاني بعد الفوز عليه ذهابًا في عٌقر داره بهدف نظيف، قبل أن يكرر النادي الأهلي الفوز على فريق سيمبا التنزاني، إيابًا بثنائية نظيفة، وفي دور نصف نهائي تأهل الأهلي على حساب مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الإياب في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد «القاهرة الدولي» بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

افتتح نادي الترجي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نادي دوانس في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تشارلز كونان، وفاز الترجي بهدف نظيف ثم في لقاء العودة على ملعب حمادي العقربي وانتهت بالتعادل

وخاض الترجي أول مواجهة في مرحلة المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب حمادي العقربي وفاز الترجي بهدفين دون رد ثم ألتقى مع الهلال على ملعب بنجامين مكابا، وفاز بثلاثية نظيفة وكانت المواجهة الثالثة أمام بترو اتليتكو على ملعب حمادي العقربي وانتهت بالتعادل السلبي، ثم قابل بترو اتليتكو على ملعب 11 نوفمبر، وانتهت بالتعادل السلبي، وألتقى مع النجم الساحلي على ملعب حمادي العقربي، وفاز بهدفين نظيفين وأتم المواجهات أمام الهلال على حمادي العقربي وفاز بهدف نظيف.

وفي دور ربع نهائي تأهل إلى الدور ربع النهائي ليلتقي مع نظيره أسيك ميموسا على ملعب حمادي العقربي، وانتهت بالتعادل السلبي وفي العودة على ملعب فيليكس هوفويت بواني وانتهت بالتعادل السلبي أيضا وخاض الفريقين ركلات ترجيح وانتهت بفوز الفريق التونسي 4-2، وفي لقاء نصف النهائي واجه صن داونز الجنوب أفريقي وكانت مباراة الذهاب على ملعب حمادي العقربي وفاز الترجي بهدف نظيف وفي مباراة العودة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد وانتهت بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد ليتأهل إلى نهائي البطولة.