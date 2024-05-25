المنيا تستقبل وفود سياحية أوروبية لزيارة المناطق الأثرية المتنوعة

تتوافد الوفود السياحية الأجنبية لزيارة المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، والتي تزخر بمنطقة البهنسا ببني مزار، ومنطقة دير جبل الطير مهبط السيد المسيح والسيدة العذراء، وآثار الأشمونين بملوي، وتل العمارنة بديرمواس ، حيث تصنف محافظة المنيا في المرتبة الثالثة، بعد محافظتي الجيزة والأقصر .

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى لتعزيز قطاع السياحة بإعتباره من القطاعات الحيوية ، التي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال جعل مصر وجهة سياحية عالمية ، ويعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على تقديم تجربة سياحية آمنة ومميزة، بهدف تعزيز مكانة مصر السياحية ، واجتذاب أكبر عدد من السائحين ، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية في المنيا ، تواصل استقبال وفود سياحية من مختلف أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية في المحافظة وفوداً سياحية أوروبية من دولتي ألمانيا وفرنسا، شمل برنامج زيارتهم مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة. ووجه المحافظ الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم لتمتعهم بالمعالم الأثرية العديدة.

الجدير بالذكر أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا.

مسارات رحلة العائلة المقدسة

كما تضم محافظة المنيا، منطقة دير جبل الطير، والتي تشكل أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومتر من مركز بني مزار، وتضم آثاراً فرعونية وقبطية وإسلامية.