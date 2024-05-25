مشاهدة مباراة الأهلى والترجى يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلى والترجى اليوم السبت 25 - 5 - 2024 فى نهائي دوري الأبطال،يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت لخوض مباراته المصيرية مع الترجى التونسى في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبى.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم

لا تفصلنا سوى ساعات، عن انطلاق توقيت مباراة الأهلي ضد الترجي على ملعب القاهرة، والتي كان مقرراً لها اليوم السبت 25 مايو 2024، وستبدأ المواجهة المرتقبة في الثامنة مساءا بتوقيت السعودية ومصر، الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات، بعد أسبوع واحد فقط من نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مشاهدة مباراة الأهلى والترجى يلا شوت

تشكيل الاهلي المتوقع امام الترجي

وننشر لكم التشكيل الخاص بالاهلي امام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعه – محمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي

قناة بي ان سبورت الناقلة للمباراة

تعتبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS هي المالك الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتم بث مباراة الترجي والأهلي من خلال قناة بي ان سبورت 6 من خلال القمر الصناعي نايل سات ويتم التعليق على القناة من قبل المعلقين محمد علي وعصام الشوالي، ويمكن متابعة القناة من خلال إدخال البيانات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الاستقطاب : v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق مباراة الاهلي والترجي

وننشر لكم اسم معلق مباراة الاهلي والترجي، ومن المنتظر بان تاتي مباراة الاهلي والترجي في اياب دوري ابطال افريقيا وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، كما كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن اسناد مهمة التعليق على أحداث اللقاء الناري بين الاهلي والترجي في نهائي دورى ابطال افريقيا للمعلقين: على محمد على وعصام الشوالي.