يورو 2024.. الماتادور بطلا للنسخة الثانية

تواصل انطلاق قطار بطولة كأس أوربا للمنتخبات تحت مسماها القديم كأس الأمم الأوربية حيث أقيمت النسخة الثانية عام ١٩٦٤ بنفس نظام النسخة الاولى التي أحرز لقبها الاتحاد السوفيتي لكن في هذه النسخة شهدت مشاركة اغلب المنتخبات الأوربية الكبرى في التصفيات حيث عادت أسبانيا للمشاركة بعد انسحابها من تصفيات البطولة الاولى ونجحت في التأهل الى الادوار النهائية وطلبت تنظيمها وبالفعل منح الأتحاد الأوربي لكرة القدم شرف تنظيم النسخة الثانية إلى أسبانيا لتستضيفها في مدريد وبرشلونة .

الثلاث منتخبات الأخرى التي تأهلت كانت منتخبات الدانمارك و المجر التي عادت الى الظهور الدولي من جديد بعد خيبة أمل نهائي كأس العالم ١٩٥٤ امام ألمانيا الغربية و الاتحاد السوفيتي الذي واصل الظهور في النهائيات للمرة الثانية على التوالي وهو المنتخب الوحيد الذي تواجد في نهائيات البطولة الاولى وتمكن من التأهل الى نهائيات البطولة الثانية .

النهائيات شهدت فوز سهل لمنتخب الأتحاد السوفيتي على الدانمارك بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب برشلونة فيما كان على منتخب أسبانيا التغلب على منتخب المجر بهدفين لهدف ليتأهل الى المباراة النهائية .

المباراة النهائية كانت الغلبة فيها لمنتخب الدولة المنظمة حيث نجح منتخب أسبانيا من حرمان المنتخب السوفيتي من الاحتفاظ باللقب بالفوز بهدفين لهدف ليرفع قاعد منتخب أسبانيا لويس سواريز الكأس الأوربية في نسختها الثانية

حقائق :

البطل : أسبانيا

الوصيف : الأتحاد السوفيتي

الدولة المنظمة : أسبانيا

الهداف : خوسية ماريا بريدا ( أسبانيا ) و فيرنيتش بين ( المجر ) و ديسزو نوفاك ( المجر ) – هدفين .



نتائج البطولة :

الدور نصف النهائي :

أسبانيا – المجر : 2/1

الأتحاد السوفيتي – الدانمارك : 3/0

مباراة المركز الثالث :

المجر – الدانمارك : 3/1

المباراة النهائية :

أسبانيا – الأتحاد السوفيتي : 2/1

منتخب البطولة بحسب موقع الاتحاد الأوربي لكرة القدم :

ليف ياشين ( الأتحاد السوفيتي )

فيليتشيانو ريفيللا ( أسبانيا )

ديسوزو نوفاك ( المجر )

أيجناسيو زوكو ( أسبانيا )

فرناندو أوليفيلا ( أسبانيا )

أمانيسيو أمارو ( أسبانيا )

فيرنيتش بيني ( المجر )

فالنتين أيفانوف ( الأتحاد السوفيتي )

خوسيه ماريا بيريدا ( أسبانيا )

لويس سواريز (أسبانيا )

فلورين ألبرت ( المجر )