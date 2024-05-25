توريد 295 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 295184 طناً و 331 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم.

وأوضح المحافظ، أن عملية التوريد تتم من خلال 42 موقعاً تخزينياً مجهزاً بالكامل لإستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح ، باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، مشيراً ، إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة هذا العام ، بلغت 216 ألف فدان.

وأكد محافظ المنيا، على أهمية التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، كما كلف رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية التموين ، وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح ميدانياً ، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، لافتًأ إلى ضرورة تفعيل قانون حظر نقل كميات القمح خارج حدود المحافظة ، بدون تصريح من مديرية التموين ، مع مصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت في 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال التوريد ، من خلال لجان مختصة لتذليل العقبات أمام المزارعين ، وضمان سلامة المحصول ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة.

موسم توريد محصول القمح

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قداعلنت بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 الإثنين 15 إبريل الماضي ، بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وأكد جاهزية 42 موقعا تخزينياً لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه ، محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135%، مشيرًا إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء ، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.