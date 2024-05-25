بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها ومدينة السادات

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.



جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وقال رئيس جامعة بنها، إن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي لإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي وبصفة خاصة في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب في المستشفيات الجامعية المختلفة.

البروتوكول يستهدف العديد من المجالات التعليمية والبحثية



وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن البروتوكول يستهدف العديد من المجالات التعليمية والبحثية وبصفة خاصة في المجال الطبي وتدريب الطلابي والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية التى تتميز بها جامعةبنها لما،لديها العديد من المنشآت العلمية والطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والأجهزة الطبية.