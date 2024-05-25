الدفاع الروسية تحيد 1500 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد نحو 1500 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة .

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 الساعة الماضية اوردته وكالة "سبوتنك" ، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد هجومين مضادين بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 220 عسكريًا".

وأضافت الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 عسكريين"، منوهة بأن "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 475 جنديا".

وأشارت إلى أن "مجموعة قوات "المركز" صدت 3 هجمات أوكرانية مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 410 عسكريين".

وأكدت الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، كما هزمت فرق من قوات مجموعة "دنيبر" تشكيلات عسكرية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 50 عسكريًا".

وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ينشر حاليًا سفينة حربية واحدة في البحر الأسود من دون وجود أي حاملات صواريخ.

وقالت البحرية في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إن روسيا تحتفظ في البحر المتوسط بسفينة حربية واحدة، وهي حاملة لصواريخ كروز من طراز "كاليبر" يصل إجمالي عدد الصواريخ فيها إلى 16 صاروخًا.

وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، لا توجد سفن حربية روسية في بحر آزوف، مع الإشارة إلى أن الجيش الروسي يجري عمليات إنقاذ لحاملة الصواريخ التابعة لأسطول البحر الأسود "تسيكلون"، والتي ضربتها قوات الدفاع الأوكرانية في 19 مايو الجاري في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين بشكل نشط في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أنه ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية في البلاد.