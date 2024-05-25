روسيا يمكنها عرقلة وصول أوكرانيا إلى ستارلينك

يقال إن روسيا وجدت طرقًا جديدة وأكثر فعالية لتعطيل خدمة Starlink في أوكرانيا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة إن التدخل المتزايد أدى إلى تعطيل الاتصالات في لحظات حرجة ويشكل "تهديدا كبيرا لأوكرانيا"، مما يضع البلاد في أعقاب أكثر من عامين من الحرب. من غير الواضح كيف تقوم روسيا بالتشويش على محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بإيلون موسك.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن قدرة روسيا على التشويش على الاتصالات أضعفت قدرة أوكرانيا على التواصل وجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار. وقال الجنود الأوكرانيون للصحيفة إن خدمة ستارلينك المعطلة تعيق قدرتهم على التواصل بسرعة، مما يجعلهم يتدافعون لإرسال رسائل نصية (في كثير من الأحيان ببطء شديد) لتبادل المعلومات حول المناورات أو الهجمات الروسية الواردة أو المستمرة.

وبحسب ما ورد تكرر التشويش عبر خط المواجهة الشمالي لأوكرانيا، وغالبًا ما تزامن مع التقدم الروسي. الانقطاعات الجديدة هي المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا بتشويش استقبال ستارلينك على نطاق واسع وبشكل متكرر. وإذا استمر الأمر، فقد "يمثل تحولا تكتيكيا في الصراع"، مما يسلط الضوء على اعتماد أوكرانيا على تكنولوجيا الإنترنت الخاصة بشركة سبيس إكس. ومن دون خيارات متنافسة ذات نوعية مماثلة، فإن دولة فولوديمير زيلينسكي الديمقراطية لن تجد خيارات عديدة يمكن أن تنجح على المستوى الذي تحتاجه أوكرانيا.

وقد حاولت روسيا تعطيل اتصالات أوكرانيا منذ بدء الحرب، لكن يقال إن خدمة ستارلينك صمدت بشكل جيد في وجه تلك الاتصالات. لم يتغير شيء. وقال وزير الرقمية الأوكراني، ميخايلو فيديروف، لصحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع إن التشويش الروسي الأخير يبدو أنه يستخدم "تكنولوجيا جديدة وأكثر تقدما".

وقال فيديروف لصحيفة نيويورك تايمز إن جيش فلاديمير بوتين يقوم الآن "باختبار آليات مختلفة لتعطيل جودة اتصالات ستارلينك لأنها مهمة للغاية بالنسبة لنا". ولم يحدد الوزير الرقمي الأسلحة الدقيقة التي تستخدمها روسيا، لكن مسؤولًا روسيًا مسؤولًا عن الحرب الإلكترونية في البلاد قال لوسائل الإعلام الحكومية الشهر الماضي إن جيشه وضع ستارلينك على "قائمة الأهداف" وأنه طور طرقًا لاختراقها. تعطيل الخدمة.

تسلط هذه الاضطرابات الضوء على القوة التي يمكن أن يتمتع بها ملياردير زئبقي في الحرب المحورية في أوروبا الشرقية. وبحسب ما ورد، فإن المسؤولين الأوكرانيين "ناشدوا السيد ماسك مباشرة تشغيل وصول ستارلينك أثناء العمليات العسكرية" قبل ضربات الطائرات بدون طيار الحاسمة، ولم يلتزم بذلك دائمًا.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير أن المخاوف قد تزايدت من أن ماسك قد يحمل على الأقل درجة معينة من التعاطف مع الروس. لقد نشر تعليقات على X يمكن اعتبارها اتخاذ موقف مؤيد لروسيا، ويشعر خبراء التضليل بالقلق من أن الطريقة التي يدير بها المنصة الاجتماعية يمكن أن تكون صديقة للتدخل الروسي في الانتخابات المحورية لعام 2024، بما في ذلك الانتخابات في الولايات المتحدة.

وتحدث ماسك في وقت سابق من هذا العام ضد إرسال الولايات المتحدة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا. وبحسب ما ورد بدأ جيش بوتين أيضًا في استخدام خدمة ستارلينك الخاصة به، على الرغم من أن ماسك يقول إنه لم يكن على علم ببيع المحطات إلى الأمة السلافية. أثار المسؤولون الأوكرانيون مخاوف في وقت سابق من هذا العام من أن روسيا تشتري تقنية Starlink من بائعين خارجيين.

ومع ذلك، قال البنتاجون في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة "منخرطة بشكل كبير في العمل مع حكومة أوكرانيا وSpaceX لمواجهة الاستخدام غير المشروع الروسي لمحطات Starlink"، ووصف مسؤول فضائي مغادر SpaceX بأنها "شريك موثوق للغاية" في مجال الفضاء. تلك العمليات.