قتيلان من حزب الله في قصف جوي إسرائيلي

ذكر إعلام سوري أن هناك قتيلين من حزب الله في قصف إسرائيلي بريف حمص الغربي، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه في غضون أسبوع على أهداف لحزب الله في سوريا قرب الحدود مع لبنان، وفقًا لفرانس برس.

وكانت ضربة منسوبة لإسرائيل استهدفت، الإثنين، مقرًا لحزب الله في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن مقتل 8 مقاتلين موالين لطهران، وفق المرصد.

وطالت ضربة أخرى في التوقيت ذاته مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.

واستهدفت ضربة إسرائيلية السبت الماضي سيارة كان يستقلها قيادي من حزب الله ومرافقه في منطقة الديماس، وفق المرصد، من دون أن يحدد مصيرهما، فيما لم يعلن حزب الله مقتل أي من عناصره.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب القوات السورية وفي مقدّمها حزب الله.

وزادت وتيرة الضربات منذ اندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.