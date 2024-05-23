بعد اغتيال فران.. حزب الله يرد على الاحتلال بعشرات الصواريخ
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال المقاتل محمد علي ناصر فران وإصابة طلاب أطفال اليوم الخميس.
وفي السطور الآتية أبرز العمليات حتى الآن:
بعد رصد ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-5-2024 خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-05-2024 موقع المرج بالقذائف المدفعية.
قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.
وعند الساعة 12:30ظهر يوم الخميس 23-05-2024 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.