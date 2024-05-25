محمد صلاح يقترب من حصد جائزة جديدة هذا الموسم

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لحصد جائزة مهمة هذا الموسم مع فريقه، وسط منافسة شرسة مع أكثر من لاعب في البريميرليج.

حيث ينافس محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في الموسم مع فريقه، في كل المسابقات التي شارك بها «الريدز».

ويتواجد في القائمة المرشحة لنيل لقب أفضل هدف في الموسم لفريق ليفربول هدفين سجلهما محمد صلاح، الذي يتألق معه منذ الانضمام لصفوفه في صيف 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي.

وترشح هدف محمد صلاح أمام إيفرتون في لقاء ديربي ميرسيسايد، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء الهدف الثاني في فوز «الريدز» على برايتون بالجولة 30 من المسابقة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يستعد للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني نهاية مايو الجاري، بعدما خاطب اتحاد الكرة مسؤولي النادي الإنجليزي لانتظام اللاعب في فترة الأجندة الدولية، وتلقي الجهاز الإداري الموافقة.

ويسجل اللاعب الدولي بهذا الانضمام ظهوره الأول في تدريبات الفراعنة، تحت القيادة الفنية لحسام حسن، المدير الفني للمنتخب.